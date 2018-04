São Paulo estará completo para o clássico contra o Corinthians

O São Paulo lamentou o empate por 1 a 1 com o Santo André, mas ao menos terá o time completo contra o Corinthians, no domingo. Nenhum dos cinco atletas que estavam pendurados com dois cartões amarelos - Renato Silva (que não jogou), Miranda, Marlos, Dagoberto e Borges - recebeu o terceiro cartão amarelo.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Santo André 1x1 São Paulo

São-paulinos lamentam resultado mas não se abalam

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Ricardo Gomes terá todos os titulares à disposição, inclusive Hernanes, recuperado de uma artroscopia no joelho direito. "É muito importante ter o time completo e contar com a volta do Hernanes contra o Corinthians. É bom porque nos últimos anos o conjunto foi sempre o ponto forte da nossa equipe", afirmou Jean.

Richarlyson, Borges e Junior Cesar se queixaram de dores e foram substituídos no segundo tempo da partida em Ribeirão Preto, mas devem enfrentar o Corinthians no clássico do próximo domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.