São Paulo estréia com desfalques Por manter a base do ano passado, teoricamente o São Paulo teria menos dificuldades para a estréia no Campeonato Paulista, neste domingo, às 11 horas, contra o Paulista, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Mas o técnico Oswaldo de Oliveira está preocupado, pois sabe que a equipe perde qualidade sem os titulares Fabiano, Kaká e Reinaldo. O meia Adriano substitui Kaká, que ao lado de Júlio Baptista e Júlio Santos está retornando da seleção brasileira Sub-23, terceira colocada no Torneio do Catar. O atacante Kléber atua em lugar de Reinaldo, que se recupera de contusão no tornozelo esquerdo e só deve estar à disposição na terceira rodada. "É natural que a equipe sinta algumas dificuldades, mas precisamos nos adaptar à essa situação e confiar nos jogadores que serão escalados", disse o técnico do São Paulo. Mesmo com modificações em relação ao time que disputou o Campeonato Brasileiro, o treinador garante que o estilo de jogo será o mesmo. "Vamos procurar impor nosso ritmo e apresentar um futebol ofensivo e de muita competitividade." O lateral-direito Leonardo, ex-Palmeiras, está ansioso por sua estréia na equipe. "Trocar de clube me fez muito bem. A pressão é natural, mas encaro isso como motivação para que eu faça uma boa partida", afirmou o jogador. O zagueiro Régis, que teve poucas chances ano passado, e o volante Maldonado, que estava contundido e não atuou nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, serão outras novidades da equipe. O lateral-esquerdo Gustavo Nery é dúvida para o jogo deste domingo e pode ser substituído por Lino, pois está sob observação dos médicos, por causa de uma inflamação dentária. Fabiano não joga, pois treina para recuperar a condição física ideal.