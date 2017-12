São Paulo estreia com goleada e bate time de Rondônia por 6 a 0 na Copinha

O São Paulo impôs sua superioridade e massacrou o Genus, de Rondônia, na estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Capivari, o time do Morumbi venceu o jogo por 6 a 0. É a maior goleada até agora nesta primeira fase do torneio.

A partida foi fácil desde o começo do jogo. O São Paulo abriu placar logo aos 2 minutos. Ao fim do primeiro tempo, a partida já estava 4 a 0 e a vitória já tinha sido sacramentada. Mesmo diminuindo o ritmo, a equipe do técnico André Jardine marcou mais duas vezes na etapa final. Destaques do time, o meia Frizzo e o atacante Heron marcaram dois gols no jogo.

Com a vitória, o São Paulo assume a primeira posição do Grupo 13 da competição, com três pontos, ao lado do Capivariano, que venceu nesta terça-feira o União Barbarense por 2 a 1.

O próximo jogo do São Paulo na Copinha será na quinta-feira, também em Capivari, contra a União Barbarense, às 16 horas.