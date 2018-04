São Paulo estreia com pensamento na Libertadores O torcedor do São Paulo terá neste domingo a primeira oportunidade de ver em campo o time que tentará o quarto título da Copa Libertadores. Ricardo Gomes arma a equipe no esquema 4-4-2 e promove a estreia de Marcelinho Paraíba e Léo Lima no jogo de largada do clube na temporada e no Campeonato Paulista contra a Portuguesa, às 17 horas, no Morumbi.