São Paulo estréia com vitória por 2 a 1 sobre o Caracas O São Paulo estreou com vitória na Copa Libertadores. Fez 2 a 1 no Caracas, mesmo jogando na casa do adversário, e assim larga com três pontos na classificação pelo Grupo 1, junto com o Chivas (MEX), ambos dividindo a liderança (com vantagem para o time brasileiro, por ter marcado dois gols gols, contra um dos mexicanos). A equipe do técnico Muricy Ramalho teve mais volume de jogo que os venezuelanos nos noventa minutos. Mesmo assim, a partida foi morna. E o São Paulo só conseguiu abrir o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, num chute cruzado, rasteiro, do meia Danilo, pelo lado esquerdo. No segundo tempo, aos 17 minutos, Aloísio desviou uma cobrança de falta de Souza e marcou o segundo gol são-paulino. Depois disso o Caracas esboçou uma pressão, conseguiu um pênalti - inexistente - e descontou com Rey, que fez o gol aos 37 minutos. Agora, o São Paulo - que só chega ao Brasil na madrugada de sexta-feira - enfrenta o São Bento pelo Campeonato Paulista, no domingo, em Sorocaba (SP). E pela Libertadores só joga no próximo dia 8 de março, contra o Cienciano (PER).