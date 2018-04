São Paulo estreia contra o Monterrey na Copa Libertadores

O São Paulo soube nesta quinta-feira que o Monterrey, do México, será um dos seus rivais na primeira fase da Copa Libertadores de 2010. A definição do novo integrante do Grupo 2 do torneio ocorreu após a disputa da rodada final da Interliga, realizada nos Estados Unidos.

Na competição, o Monterrey venceu o América por 3 a 1, na decisão por pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal. A vitória assegurou o título da Interliga. Com o resultado, o time mexicano fará a sua estreia na Libertadores justamente contra o São Paulo, em 10 de fevereiro, no Morumbi.

Além de ter a presença da equipe brasileira, o Grupo 2 do torneio continental contará com Nacional, do Paraguai, e Once Caldas, da Colômbia.

O Tecos, do México, foi a outra equipe do país que se classificou ao vencer o Puebla por 3 a 2, de virada, na rodada final da Interliga. Porém, a equipe terá de disputar a pré-Libertadores para entrar na fase de grupos da competição.

O time mexicano jogará contra o Juan Aurich, do Peru, para entrar no Grupo 3 do torneio, que já conta com o atual campeão da Libertadores, o Estudiantes, da Argentina, além do Bolívar, da Bolívia, e do Alianza Lima, do Peru.