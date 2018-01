São Paulo estréia de olho na Libertadores O São Paulo faz nesta quarta-feira sua estréia no Campeonato Paulista, às 20h30, no Morumbi, contra a Ponte Preta, na primeira partida oficial de Cuca no comando da equipe. Considerado revelação no último Campeonato Brasileiro, o técnico que passou pelo Goiás, Paraná, Avaí, Inter de Limeira, entre outros, deixa claro seu objetivo: "Quero ser um técnico de ponta do futebol brasileiro." Cuca é a grande aposta do São Paulo para 2004, ano em que a prioridade é a Libertadores da América - depois de dez anos fora da principal competição do continente. O diretor de futebol Juvenal Juvêncio confirma: "Conversamos com diversos dirigentes de clubes pelos quais ele passou. Todos deram ótimas referências." Prestigiado, Cuca pôde trazer dois auxiliares: o irmão Avlamir Dirceo Stival e José Omar Alves Feitosa. Dos sete reforços contratados, quatro já trabalharam com ele em outros clubes - Fabão, Danilo, Grafite e Marquinhos. Resultado: contrariou o discurso dos cartolas que afirmavam que a Comissão Técnica e os jogadores eram indicados só pelo São Paulo, pois o técnico pode sair durante o campeonato. O novo treinador prega um time ofensivo, de chegada rápida ao ataque, sem se descuidar dos contra-ataques. "A torcida verá um time que joga com técnica e vontade", prometeu. Contra a Ponte, Cuca confirmou a escalação de dois volantes (Alexandre e Fábio Simplício). Isso porque o armador Souza, a primeira opção, não se adaptou à cabeça-de-área. "Ele conversou comigo e disse que não sentiu à vontade na função. Colocamos o Alexandre que também tem uma boa saída de bola", justificou o treinador. Reforços - O maior problema será a falta de entrosamento. Luís Fabiano confirmou: "Não estaremos 100%, mas nenhuma equipe está. Treinamos forte a parte física, mas na hora do jogo teremos de superar isso." Dos sete reforços, cinco estréiam: Velber, Danilo, Cicinho, Fabão e Grafite. Marquinhos está fora porque sua situação não foi regularizada e Rodrigo deve ficar no banco.