São Paulo estréia novo zagueiro Depois de Kaká, Júlio Baptista, Jean, Renatinho, Alemão, Harison, Oliveira e Fábio Simplício, outro representante da nova safra de jogadores do São Paulo vive a ansiedade de estrear no time profissional. A menos que o técnico Oswaldo Alvarez mude de idéia, o zagueiro Júlio Santos vestirá pela primeira vez a camisa de titular do Tricolor, sábado, em Araras, contra o União São João. Tímido, o rapaz de 19 anos adianta que vai contar a novidade aos amigos do Jardim Santo Antônio, em Osasco. ?Se for confirmado no time titular, todo mundo lá do bairro vai ficar sabendo. Há 10 anos estou esperando por esse momento.? Filho de um ajudante de entregas e de uma inspetora de alunos de escola pública, Júlio César Santos está no São Paulo desde maio de 1990. O garoto não tem carro e vai todos os dias de carona para o clube, com Alemão. Sua paixão pelo futebol resultou em sua saída, ainda criança, da várzea no clube Seno, em Osasco, para os Pequeninos do Jockey e, de lá, para a peneira do São Paulo. Curiosamente, Júlio Santos está bem cotado para disputar o Mundial sub-20 pela seleção brasileira, em julho, na Argentina, mas nunca jogou pelo time de cima do São Paulo. Ele vem sendo convocado pelo técnico Carlos César e esteve na equipe que deu o título à seleção num torneio em Hong Kong, no início do ano. Fã de Aldair e de Rogério Pinheiro, com quem conversa muito na concentração, Júlio teve o incentivo da família em sua caminhada até se tornar jogador profissional. Agora, quando começa a colher os frutos de mais de uma década de dedicação, pensa nos pais. ?Não tenho pressa em comprar carro. Estou ajudando-os a comprar uma casa em Osasco?, conta. Ele garante que não vai sentir o peso da camisa de titular. Júlio Santos ganhará sua chance no time principal formando a dupla de zaga com o chileno Maldonado. Isso porque os titulares Jean e Rogério Pinheiro estão suspensos. Wilson, outra opção de Vadão, está machucado. E Reginaldo, em fase final de recuperação de uma torção no joelho, ainda não está em forma. Oswaldo Alvarez disse que vai conversar bastante com o ex-júnior, mas apenas porque o garoto nunca jogou com Maldonado. Vadão demonstra muita confiança no zagueiro, de 1,78 metro e 62 quilos. ?Não é o Júlio Santos quem vai estrear. É mais um garoto que vai estrear, como já aconteceu com vários outros nos últimos tempos aqui no São Paulo?, afirma o técnico. ?Ele tem muita experiência em seleções de juniores e tenho certeza de que vai corresponder.?