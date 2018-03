São Paulo estuda proposta por Kaká A diretoria do São Paulo vem fazendo reuniões nos últimos dias, inclusive com a presença de conselheiros, para estudar uma proposta que, a princípio, não considerou satisfatória para vender Kaká: cerca de US$ 6,5 milhões, bem menos do que se especulava. Os dirigentes se encontraram na quarta-feira e anteontem com Wagner Ribeiro, procurador do jogador, no Morumbi. De acordo com pessoas ligadas à cúpula tricolor, Wagner Ribeiro levou essa oferta do Milan, da Itália, pelo meia e o valor não agradou. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa teria dito que a negociação é ?inviável?. Mesmo assim, ainda não a descartou totalmente, embora esperasse pelo menos US$ 10 milhões para iniciar qualquer conversa. Como a situação financeira do clube não é tão confortável, o São Paulo vai analisá-la antes de dar uma resposta. Caso a negociação seja concretizada, as partes discutirão a data da apresentação de Kaká. Existe a possibilidade de ele ir agora para o Milan e ser emprestado para outra agremiação da Europa. Marcelo Portugal Gouvêa e Juvenal Juvêncio, diretor de futebol, têm receio em liberar o atleta. Acreditam que podem receber proposta melhor e temem pela pressão dos torcedores. Por outro lado, viram que o time pode conseguir bons resultados sem o meia.