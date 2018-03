São Paulo exila Gabriel em Barueri A diretoria do São Paulo resolveu exilar Gabriel em Barueri. Insatisfeito com o futebol do lateral reserva de salários de R$ 86 mil, o presidente Marcelo Portugal Gouvêa resolveu mandá-lo treinar entre os aspirantes até que apareça um clube interessado no atleta. Ou então que ele resolva rescindir o contrato que só terminará em 2005. Leia mais no Jornal da Tarde