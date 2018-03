São Paulo: falta comando e sobra tensão Os sintomas de impaciência são claros. Os jogadores e até Roberto Rojas, preparador de goleiros adaptado como técnico, não suportam mais o desleixo do presidente Marcelo Portugal Gouvêa. Todos querem a contratação de um treinador e não entendem como o São Paulo pode ficar tão exposto estando prestes a disputar classificação para a semifinal da Copa do Brasil, competição que vale vaga na Libertadores. O jogo decisivo será amanhã, contra o Goiás, no Morumbi. Leia mais no Jornal da Tarde