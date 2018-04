São Paulo fará amistoso com Londrina nesta quarta

Sem compromissos oficiais até a estreia no Campeonato Brasileiro, no domingo que vem, o São Paulo vai ao Paraná neste meio de semana. Neste sábado, a diretoria do Londrina confirmou que fará um amistoso com o clube paulista. A partida está marcada para quarta-feira, no estádio do Café, ás 19h15.

"O São Paulo vem com a força máxima, até porque já estreiam no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta. O amistoso servirá até de complemento para o treinamento deles durante a semana", disse o gestor do clube paranaense, Sérgio Malucelli, neste sábado.

A partida marcará a entrega de faixas para o Londrina, campeão do interior no Paraná. Para o São Paulo, será a oportunidade de testar algumas peças. O técnico Ney Franco poderá aproveitar a partida para promover a estreia dos reforços Caramelo e Roni, além de observar melhor Silvinho, que chegou recentemente ao clube.

Os ingressos para o amistoso estão à venda em Londrina. Quem quiser acompanhar a partida da arquibancada terá que pagar R$ 40 (R$ 20 meia entrada), enquanto o setor coberto sai por R$ 80 (R$ 40 meia entrada).