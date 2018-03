São Paulo 'fará de tudo' para sair em vantagem contra o Corinthians, diz Tréllez

O São Paulo recebe o Corinthians neste domingo, no Morumbi, pelo confronto de ida das semifinais do Campeonato Paulista. O time tricolor precisa de um bom resultado diante de sua torcida para decidir a vaga à decisão quarta-feira, na arena do adversário, e o atacante Tréllez sabe bem disso.

"Precisamos fazer tudo direito para conquistar alguma vantagem para o jogo de volta, porque o nosso objetivo é buscar a vaga na final. Acredito que serão dois jogos bem disputados, difíceis e por isso precisamos ter atenção do início ao fim da semifinal", declarou.

Depois de um início devagar no São Paulo, o colombiano finalmente marcou seu primeiro gol terça-feira sobre o São Caetano, pelas quartas, e abriu caminho para o triunfo por 2 a 0. "O gol me deu mais confiança para encarar o clássico, porque quero ajudar o time mais uma vez", afirmou.

Para alcançar o objetivo e se aproximar da final do Paulistão, Tréllez pediu apoio à torcida. Ele quer que os são-paulinos esqueçam a desconfiança com o time e compareçam em peso ao Morumbi.

"Nosso torcedor será muito importante, porque com o estádio lotado o time fica mais forte. Tenho certeza de que o Morumbi receberá um grande público, e que a gente saiba aproveitar isso para conquistar um resultado positivo", comentou.