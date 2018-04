São Paulo fará festa do título nacional na semana que vem

A conquista do pentacampeonato brasileiro pelo São Paulo na noite desta quarta-feira com a vitória por 3 a 0 sobre o América-RN foi bastante comemorada pela torcida, pelos dirigentes, jogadores e comissão técnica do time. Mas a festa oficial pelo título foi adiada para a semana que vem, quando o clube deve reservar uma boate na capital paulista. O dia ainda está sendo estudado. Veja também: Conheça os campeões e relembre a campanha Ouça os gols de Hernanes, Miranda e Dagoberto Imagens da festa do título no Morumbi Quem é o destaque do bicampeonato do São Paulo? A vitória do São Paulo sobre o América que valeu o título Por enquanto, o prêmio geral para o grupo de jogadores é uma folga prolongada: três dias. Todos se reapresentam às 16 horas desta quinta-feira, para um treino leve no CCT da Barra Funda, e depois estão liberados até segunda-feira. É que a equipe só volta a jogar na próxima quarta, contra o Juventude, às 21h45. Logo após a conquista do título, a intenção do presidente Juvenal Juvêncio era levar todos os integrantes do time profissional para uma churrascaria, mas não foi possível pelo fato de terem deixado o Estádio do Morumbi depois das 2 horas da madrugada. Quem festejou, o fez por conta própria. A intenção, agora, é começar o planejamento para a temporada 2008. Tanto a comissão técnica quanto a diretoria discutem a possibilidade de reforços e a possível saída de jogadores, como os zagueiros Alex Silva e Breno, que interessariam a Real Madrid Bayern de Munique. Sem ajuda ou marmelada Para encerrar a disputa no Brasileirão, o diretor de Futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, garante a seriedade. "Alguns atletas poderão ser preservados, por necessidade da comissão técnica, mas atuaremos com seriedade, pois nossos jogos envolvem times que brigam para chegar à Libertadores, à Sul-Americana e para fugir do descenso." Na tabela, os próximos jogos são, além do Juventude: Grêmio (11 de novembro), Botafogo (25 de novembro) e Atlético Paranaense (2 de dezembro).