São Paulo fará final contra o Corinthians O São Paulo será o adversário do Corinthians na final da Copa São Paulo de Juniores, que acontece domingo, no Pacaembu. Os dois times conseguiram suas vagas nos pênaltis: enquanto os corintianos eliminaram o Coritiba, os são-paulinos passaram pelo Palmeiras, que saiu invicto da competição. A partida entre Palmeiras e São Paulo foi disputada na tarde desta quinta-feira, no estádio Bruno José Daniel, no ABC, com público pagante de 5.382 pessoas. E a vaga são-paulina veio nos pênaltis, com a vitória por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O primeiro tempo pode ser dividido em dois momentos distintos: até os 20 minutos, o Palmeiras foi melhor e por diversas vezes esteve perto de abrir o placar. Daí para frente, o São Paulo dominou a partida. Com ataques envolventes, o time do Morumbi fez 1 a 0 através do lateral-esquerdo Hernandez. Aos 34, ele recebeu ótimo passe de Marco Antônio e chutou forte, encobrindo o goleiro Deola. No segundo tempo, o Palmeiras foi para o ataque e sufocou o São Paulo. Aos 12 minutos, aconteceu o empate num lance irregular. O volante Vinícius cobrou falta, a bola bateu no travessão, caiu fora do gol, mas o árbitro Rodrigo Braghetto validou a jogada, acompanhando decisão do assistente Daniel Marques. Após o empate, a partida ficou equilibrada, com as duas equipes atacando bastante. Mas o gol não saiu. Nos pênaltis, Rafael Marques chutou por cima do travessão na primeira chance do Palmeiras. O goleiro Matheus, do São Paulo, ainda defendeu o chute de Bruno Casarine. Só marcaram Fred e Catito. Do outro lado, as 4 cobranças foram convertidas, com Marco Antônio, Renan, Fábio Santos e Edcarlos.