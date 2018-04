São Paulo fará promoção para torcida A diretoria do São Paulo deve divulgar dentro de dez dias uma oferta de venda antecipada de ingressos ao estilo do leve 3 e pague 2. ?A promoção vai incluir os dois clássicos que teremos contra o Palmeiras e o Santos e mais um jogo?, revelou o diretor de planejamento e desenvolvimento do clube, João Paulo de Jesus Lopes. Segundo o dirigente, a iniciativa é resultado de uma sugestão do Procom e vai valer para a arquibancada laranja. ?No caso, o torcedor adulto paga R$ 30,00 e leva três ingressos enquanto os que têm direito à meia-entrada pagam R$ 15,00 para ver os três jogos.? Mas haverá uma condição para que o espectador seja beneficiado. ?Esses ingressos só serão vendidos antecipadamente.? O diretor espera que a venda das entradas comece em dez dias. ?É uma forma de baratearmos o custo do ingresso para o nosso torcedor?, diz João Lopes.