São Paulo faz 1 a 0 no Corinthians O São Paulo abriu o placar na primeira partida da final do Torneio Rio-São Paulo contra o Corinthians, neste domingo, no Morumbi. Dill, que substituiu Kaká no ataque, sofreu pênalti de Fábio Luciano após drible na pequena área, aos 17 minutos. Adriano bateu e fez 1 a 0.