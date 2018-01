São Paulo faz 3 a 0 no Necaxa e se vinga em grande estilo O São Paulo voltou a respirar na Libertadores. Nesta quarta-feira, venceu o até então invicto Necaxa por 3 a 0, no Morumbi, e subiu para a segunda posição do Grupo 2, com sete pontos, como o Audax Italiano, mas com melhor saldo de gols que os chilenos (6 a 1). O líder da chave é o próprio Necaxa, com nove pontos. Mas o melhor da noite para os quase 31 mil torcedores que foram ao Morumbi foi ver a devolução da derrota sofrida há duas semanas, no México, que deu fim a uma invencibilidade de 29 partidas do time do técnico Muricy Ramalho. Vingança com bom futebol é ainda melhor. E isso o São Paulo mostrou, como há algum tempo não fazia. Forçando o jogo pelas laterais, sufocou o Necaxa nos primeiros 20 minutos. A pressão surtiu resultado: aos 11, Hugo passou por dois marcadores na esquerda e cruzou para Souza abrir o placar. O São Paulo só não ampliou porque logo depois Aloísio cabeceou na trave. No segundo tempo, o panorama se repetiu. Nos primeiros minutos o São Paulo foi todo para cima e ampliou aos 11, em sua jogada favorita: Souza cobrou falta da direita e Miranda cabeceou forte na primeira trave. A torcida começou a festa nas arquibancadas e o time, em contrapartida, diminuiu o ritmo. Mas ainda conseguiu fazer o estádio explodir pela terceira vez aos 27, quando Souza, o nome do jogo, entortou seu marcador na direita e cruzou na medida para Hugo fuzilar Alvarez com a cabeça. A vitória só não virou goleada porque Leandro perdeu gol frente a frente com Alvarez. Mas a torcida, mais preocupada em gritar "olé", nem ligou. O próximo adversário do São Paulo pela Libertadores será no dia 18, em Lima, no Peru, contra o Alianza. O Necaxa joga uma semana antes, contra o Audax Italiano, no México. SÃO PAULO 3 x 0 NECAXA São Paulo - Rogério Ceni; Ilsinho (Reasco), Alex Silva, Miranda e Jadilson (Júnior); Josué, Richarlyson, Souza e Hugo; Leandro e Aloísio (Borges). Técnico: Muricy Ramalho. Necaxa - Alvarez; Quattrocci, Beltran, Hernandez (Salgueiro) e Cervantes; Lucas, Everaldo, Ruiz (Perez) e Galindo; Kléber e Gimenez (Marchant). Técnico: José Luis Trejo. Gols - Souza, aos 11 minutos do primeiro tempo; Miranda, aos 11, e Hugo, aos 27 minutos do segundo tempo. Árbitro - Héctor Baldassi (Argentina). Cartões amarelos - Ilsinho, Cervantes, Jadilson, Beltran. Cartão vermelho - Cervantes. Renda - R$ 698.299,00. Público - 30.992 pagantes. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.