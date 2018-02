São Paulo faz 3 a 1 na Inter de Limeira em jogo-treino Em jogo-treino realizado neste domingo, no Centro de Treinamento da Barra Funda, o time titular do São Paulo derrotou a Inter de Limeira por 3 a 1, com destaques para os reforços Hugo e Borges, autores dos gols da vitória. A partida foi a primeira disputada pela equipe principal, que estréia no Campeonato Paulista na próxima quinta, contra o Sertãozinho. Um pouco desentrosado, o São Paulo acabou levando um susto logo aos 4 minutos, quando Rodrigo Lopes acertou um forte chute de fora da área, sem chances para o goleiro Rogério. Porém, o empate chegou cinco minutos depois, com o meia Hugo, batendo forte dentro da grande área. O gol fez com que o São Paulo despertasse em campo. Após receber passe de Hugo, o atacante Borges se livrou de um zagueiro e ficou livre para marcar o gol da virada, aos 29 minutos. De cabeça, Hugo marcou o terceiro, aos 35, após cruzamento do equatoriano Reasco. No segundo tempo, Muricy deu folga ao time titular e colocou os reservas em campo. Apesar de a equipe ter levado 3 a 1, o treinador ficou satisfeito pelo desempenho do lateral-direito Maurinho, que mostrou estar totalmente recuperado da lesão no joelho. São Paulo 3 x 1 Inter de Limeira São Paulo: Rogério Ceni; Reasco, André Dias, Miranda e Júnior; Josué, Souza, Leandro e Hugo, Borges e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Inter: Johny; Guilherme, Vitor, Neto e Felipe; Bruno Camargo, Daniel Bruder, Rodrigo Lopes e Paulo Cesar; Emilio e Juninho. Técnico: Michael Robin. Gols: Rodrigo Lopes, aos 4, Hugo, aos 9, Borges, aos 29, e Hugo, aos 35 minutos. Local: Centro de Treinamento da Barra Funda. *Os titulares atuaram apenas no primeiro tempo