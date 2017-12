São Paulo faz 3 em 15 minutos e goleia na estreia da Copinha

O segundo dia de jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve a estreia de mais um dos favoritos, e ele não decepcionou. No início da tarde deste domingo, o São Paulo goleou o Paulista, na Arena Barueri, por 4 a 0.

Jogando pelo Grupo 17, o time da capital não tomou conhecimento do adversário e abriu a vantagem de três gols logo nos 15 minutos iniciais. David Neres abriu o placar no primeiro minuto e Lucas Fernandes marcou os outros dois gols no início, aos 5 e aos 15.

O time tricolor, então, tirou o pé do acelerador. Campeão da Copa do Brasil Sub-20 e da Copa RS Sub-20 no fim do ano passado, o São Paulo passou a controlar o placar e só ampliou no fim do segundo tempo.

O lateral Foguete deu números finais à goleada já aos 43 minutos, chutando de fora da área e contando com a ajuda do goleiro, que deixou a bola passar por baixo de seu corpo.

MAIS VITÓRIAS

Outros paulistas também foram bem e venceram jogando em casa. O Taubaté, em casa, levou a melhor sobre o Sabiá-MA por 2 a 1, pelo Grupo 21, com o apoio de mais de quatro mil torcedores.

Em São Bernardo do Campo, pelo Grupo 20, o São Bernardo passou pelo Galvez-AC, vencendo por 2 a 0. Também em casa, em Guarulhos, o Flamengo-SP derrotou o Santo André por 2 a 1, pelo Grupo 26.

O único anfitrião que não estreou com vitória nesta tarde foi o Atibaia. Pelo Grupo 23, o time da casa não passou de um empate sem gols com o Brasília. No complemento da rodada deste grupo, se enfrentam Goiânia e Portuguesa.

HAITIANOS - Uma das novidades da Copa São Paulo, o time do Pérolas Negras também estreou neste domingo. Formado por amadores do Haiti, o time disputa a competição graças a um projeto social da ONG Viva Rio e mostrou que não entrou na disputa apenas para fazer figuração.

Mesmo jogando na Rua Javari, em São Paulo, pelo Grupo 28, os haitianos saíram perdendo para o Juventus, e até buscaram o empate, fazendo jogo duro, mas acabaram perdendo por 2 a 1. O estádio Conde Rodolfo Crespi estava lotado, com três mil torcedores, o que provocou, inclusive, o fechamento dos portões por parte da Polícia Militar. América-MG e São Caetano completam a chave.

Confira os jogos disputados neste domingo:

São Paulo 4 x 0 Paulista

São Bernardo 2 x 0 Galvez-AC

Taubaté 2 x 1 Sabiá-MA

Atibaia 0 x 0 Brasília

Flamengo-SP 2 x 1 Santo André

Nacional-SP 0 x 0 São Raimundo-RR

Vasco 1 x 1 Guaicurus-MS

Juventus-SP 2 x 1 Pérolas Negras (Haiti)