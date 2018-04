São Paulo faz 3 no Treze e avança na Copa do Brasil

"Bom eliminar o jogo de volta, pois teremos mais tempo para treinarmos. O time foi firme e seguimos na competição", disse o goleiro e capitão Rogério Ceni, que teve pouco trabalho durante o confronto. Já o time paraibano vê o sonho de enfrentar o adversário no Morumbi, podendo angariar recursos financeiros, terminar.

Apesar do adversário fraco, o técnico Paulo César Carpegiani tratou de utilizar o esquema que consagrou o São Paulo nos últimos anos: o 3-5-2. E deu certo, ainda mais com o retorno do meia Lucas, que foi um dos destaques do título sul-americano da seleção brasileira sub-20.

Foi através dos pés dele, logo aos 10 minutos de jogo, que o São Paulo abriu o placar. Após disputar a bola dentro da área, Lucas cruzou na medida para o chute certeiro de Dagoberto, que ampliou o placar aos 26, de cabeça, após o bom cruzamento do lateral-esquerdo Juan - mais livre para atacar com a formação de três zagueiros.

O resultado no primeiro tempo poderia ter tido mais dois gols para o São Paulo, mas Fernandinho perdeu duas chances incríveis. O atacante, no entanto, viria a se redimir aos três minutos da segunda etapa, quando aproveitou a falha da defesa para avançar com a bola dominada e tocar na saída do goleiro.

Com a vitória e classificação à próxima fase garantidas, os jogadores do São Paulo passaram a tocar a bola, não dando chances ao adversário, que até esboçou uma reação com alguns chutes de fora da área, mas nada que viesse a preocupar Rogério Ceni.

Sem se arriscar mais do que deveria, Carpegiani tratou de dar descanso para Lucas e Dagoberto, os destaques da partida. Miranda também foi substituído e ovacionado pela torcida são-paulina, que vê um ótimo início de Copa do Brasil de sua equipe.

Ficha técnica

Treze-PB 0 x 3 São Paulo

Treze-PB - Marcelo Galvão; Ferreira, Ranieri (Anderson Luiz), André Lima e Celico; Thiago Almeida, Márcio Pinho (Roni), Laércio (Laércio Santos) e Weverson; Cléo e Warley. Técnico: Marcelo Vilar.

São Paulo - Rogério Ceni; Rhodolfo, Miranda (Xandão) e Alex Silva; Jean, Rodrigo Souto, Carlinhos Paraíba e Lucas (Marlos) e Juan; Dagoberto (Marcelinho Paraíba) e Fernandinho. Técnico: Paulo César Carpegiani.

Gols - Dagoberto, aos 10 e aos 26 minutos do primeiro tempo; Fernandinho, aos três minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Márcio Pinho, Ranieri, Weverson e Thiago Almeida (Treze-PB); Fernandinho, Xandão e Rodrigo Souto (São Paulo).

Árbitro - Arilson Anunciação (BA).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).