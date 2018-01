São Paulo faz 4 a 2 no Vasco no Morumbi O São Paulo conseguiu sua quarta vitória consecutiva e continua se recuperando no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, venceu o Vasco por 4 a 2, no Morumbi, e somou 34 pontos. Amoroso marcou dois gols e enquanto esteve em campo, o São Paulo sobrou na partida. Depois que o atacante saiu aos 41 minutos do primeiro tempo ? sentiu dores na virilha ? o time paulista perdeu seu poderio ofensivo. O próximo compromisso do São Paulo é quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Vasco não teve Romário, que foi poupado após se esbaldar num jogo-treino na quinta-feira, contra o Macaé, ? nem viajou para São Paulo. O técnico Renato Gaúcho optou por um esquema cauteloso, com três zagueiros, três volantes no meio-campo e apenas um atacante (Alex Dias, isolado na frente). Mas para azar dos cariocas, o São Paulo teve um início fulminante. Em menos de dez minutos, o time paulista já ganhava por 2 a 0. O primeiro gol surgiu após um cruzamento de Cicinho, após lançamento de Souza, na segunda trave. Amoroso subiu sozinho e não teve dificuldades para abrir o placar. Cinco minutos depois, Josué deixou Christian em ótima posição para marcar na saída do goleiro Roberto. A zaga carioca tentou fazer a linha de impedimento, mas o lateral Diego bobeou, descaracterizando o impedimento de Christian. O time carioca estava atordoado no campo. Os dois gols em tão pouco tempo atrapalharam o plano de Renato Gaúcho de defender e explorar os contra-ataques. O São Paulo dominava a partida. Mas aos 31 minutos, Renato Gaúcho resolveu voltar ao seu esquema tradicional: tirou um volante (Osmar) e colocou mais um atacante (Elbinho). A ousadia foi recompensada. Três minutos depois, Alex Dias arrancou pela esquerda e cruzou com perfeição para Abedi, na segunda trave, anotar o primeiro gol vascaíno. O gol animou os cariocas que começaram a acreditar no empate. Porém, em uma falha coletiva da defesa vascaína, a bola sobrou para Amoroso que não perdoou: conduziu com velocidade e fuzilou o gol de Roberto. Era o terceiro do São Paulo e o segundo dele no jogo. O gol, no entanto, custou caro ao atacante que sentiu a virilha direita. Foi substituído por Diego Tardelli. O ataque do São Paulo não foi mais o mesmo na partida. No segundo tempo, o Vasco ameaçou reagir. Aos sete minutos, Edcarlos fez pênalti em Alex Dias que cobrou e anotou o segundo gol dos cariocas: 3 a 2. Com a apatia de Tardelli e Christian, começou a aparecer o futebol de Souza, que sofreu dois pênaltis. No primeiro, aos 15 minutos, Rogério Ceni cobrou e errou ? bateu na travessão ?, mas na segunda tentativa, nos descontos, Rogério Ceni não perdoou: com paradinha, chutou no canto, sem chances para o goleiro Roberto, do Vasco.