São Paulo faz acordo com a CBF e David Neres disputa amistoso pela seleção sub-20

O São Paulo fez um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol e o atacante David Neres foi liberado para disputar apenas uma partida amistosa pela seleção brasileira sub-20. Inicialmente, ele jogaria dois jogos e, assim, poderia atrapalhar a preparação visando a disputa do Campeonato Brasileiro.

David Neres vai reforçar a seleção brasileira sub-20 no amistoso contra o México, na Cidade do México, dia 11. Dois dias depois, as duas seleções voltam a se enfrentar, mas o atacante foi liberado. Assim, ele não deve ser problema para a partida do São Paulo contra o Grêmio, dia 17.

"Não queremos comprometer com as convocações o trabalho executado no clube, mas é importante para a seleção contar com estes atletas. Então a visita foi em cima desta situação de ter um trabalho integrado", disse Rogério Micale, que visitou o CT do São Paulo na última quarta-feira.

O atacante chegará ao time nacional com moral, após marcar seu primeiro gol profissional na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, no sábado. Além de David Neres, o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Lyanco também foram convocados por Micale. David Neres e seus companheiros ganharam folga no domingo e na segunda-feira e retornam aos treinamentos apenas na terça-feira, às 16h.