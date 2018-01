São Paulo faz começa com goleada O São Paulo fez muito bem sua lição de casa na estréia no Campeonato Paulista e goleou o Ituano por 4 a 2, nesta quinta-feira à noite, no Estádio do Morumbi, com gols de Diego Tardelli, Lugano, Rodrigo e Grafite. Ricardo Oliveira e Rômulo descontaram para o time do interior. O São Paulo também está na liderança da competição.