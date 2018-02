São Paulo faz contas para ser campeão O São Paulo pode terminar o dia como campeão. Mas a tarefa não é simples. Por enquanto, a equipe de Emerson Leão não depende apenas de seu resultado para faturar o caneco. Além de vencer o Santo André, é necessário uma combinação de resultados para o Sábado de Aleluia dos são-paulinos ser de festa. Com 10 pontos de vantagem sobre o Santos e a 12 do Corinthians, o São Paulo, com 38, precisaria contar com empates nos jogos de seus adversários diretos para liquidar a fatura. No entanto, a missão do Santos (28) parece ser a mais simples: enfrenta a lanterna Inter de Limeira (9), em plena Vila Belmiro, na estréia do técnico Gallo. O Corinthians (26), em fase turbulenta com o desentendimento entre o técnico Passarella e o meia Roger, encara o desesperado União Barbarense (14), em Santa Bárbara d?Oeste. Caso os resultados deste sábado não ajudem, o título só deverá ser confirmado na quinta-feira, contra a Portuguesa, no Pacaembu.