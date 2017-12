São Paulo faz convênio com o Sevilla A diretoria do São Paulo acertou, nesta quinta-feira, mais um convênio. Desta vez, foi com um clube da Europa, o Sevilla, que, em julho, contratou o volante Júlio Baptista. De acordo com os dirigentes, a parceria abrangerá troca de experiências no marketing, no futebol, propiciará a marcação de amistosos no Velho Continente, mas o principal objetivo será a divulgação do clube brasileiro na Espanha, seguindo projeto de internacionalização. O São Paulo já fez esse tipo de parceria com o Manchester United, da Inglaterra, e com uma agremiação da China. O primeiro resultado prático do acordo com os ingleses foi a viagem para a Inglaterra, onde o time disputou amistoso com o Bolton e conheceu as instalações do Manchester. Não significa, no entanto, que algum jogador estrangeiro vá aparecer no Morumbi. Os contratos não prevêem cláusulas de prioridade em negociações. O diretor de Marketing do São Paulo, Dorival Decousseau, e o diretor executivo, Eduardo Morato, estão na Coréia do Sul para discutir a renovação de contrato de patrocínio com a LG, que atualmente paga cerca de R$ 600 mil mensais. Os são-paulinos acreditam poder aumentar esse valor para pelo menos R$ 800 mil mensais. Estatuto - João Paulo de Jesus Lopes, diretor de Planejamento, garante que o Morumbi estará adequado às exigências do Estatuto do Torcedor já para a partida de domingo, contra o Vitória. Os assentos serão numerados e o sistema de monitoramento por câmeras de vídeo foi alugado pelo clube até que o definitivo seja comprado.