São Paulo faz jogo de vida ou morte contra o Nacional

O são-paulino que for ao Morumbi para acompanhar o duelo contra o Nacional, nesta quarta-feira, às 21h50, valendo vaga nas quartas-de-final da Libertadores, poderá descobrir se seu coração anda batendo em dia. E quem avisa é ninguém menos do que o capitão Rogério Ceni: "O torcedor que for ao Morumbi vai sofrer. Vai ser duro, pode esperar". Veja também: Classificação Calendário / Resultados O São Paulo precisa de uma vitória simples para se classificar e já superar a campanha do ano passado, quando foi eliminado pelo Grêmio nas oitavas-de-final. O empate sem gols, mesmo resultado do primeiro jogo, no Uruguai, leva o confronto para os pênaltis. Qualquer igualdade com gols classifica os uruguaios. O estadao.com.br acompanha o jogo. "O Nacional tem uma equipe extremamente competitiva, raçuda, que não se entrega nunca. Vai ser uma partida complicada, não será um jogo bonito", afirmou o goleiro. Para ele, uma possível vitória, dependendo das condições em que vier, poderá dar uma impressão de até onde o São Paulo pode chegar na Libertadores. "Será uma boa prova para o nosso time. Se passarmos, teremos condições de almejar algo melhor." Mas Rogério Ceni também tentou tranqüilizar o torcedor, com um pé atrás depois das várias más atuações na temporada, da eliminação no Paulista e da dificuldade de marcar gols - até agora foram seis em sete partidas pela Libertadores. "Não somos um time comum. Se fôssemos, já teríamos sucumbido em Montevidéu. O jogo lá foi pesado demais", diz o camisa 1, lembrando que Jorge Wagner e Hernanes saíram contundidos da batalha no Estádio Parque Central. Por isso, o camisa 1 espera mais rigor do árbitro Héctor Baldassi. "Eu gosto do estilo da Libertadores, onde os árbitros deixam o jogo correr, sem parar tanto marcando faltas. Mas lá no Uruguai o (Rubén) Selman exagerou", reclama. DILEMA O São Paulo precisa atacar para vencer, mas sabe que se sofrer um gol pode complicar muito São Paulo Rogério Ceni; Zé Luís, Alex Silva e Miranda; Éder, Hernanes, Hugo, Éder Luís e Richarlyson; Borges e Adriano Técnico: Muricy Ramalho Nacional-URU Viera; Caballero, Victorino, Barone e Romero; Cardaccio, Oscar Morales, Arismendi e Bertolo (Ligüera); Richard Morales e Fornaroli Técnico: Gerardo Pelusso Árbitro: Héctor Baldassi (ARG) Estádio: Morumbi, em São Paulo Horário: 21h50 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 Khz TV: Globosua missão, já que precisará, então, vencer a partida. "O regulamento é deles. Quem está em vantagem é o Nacional. Se vier aqui e empatar (sem gols), eles vão decidir nos pênaltis. O empate com gols também é deles", disse Rogério Ceni. Do lado uruguaio, os jogadores prometem mesmo ficar de olho no regulamento, atuando no contra-ataque e se fechando na defesa. "Precisamos tentar fazer um gol para ter mais tranqüilidade e aumentar o nervosismo deles", avisa o goleiro Viera. "Mas sabemos que será uma partida muito complicada. Temos que marcar forte, pois o empate sem gols nos dará a chance de decidir nos pênaltis." O técnico Gerardo Pelusso acha que seu time pode levar a vaga nas quartas-de-final na bagagem de volta, apesar de achar que o time poderia ter aproveitado melhor o fator campo no primeiro jogo. "O empate não foi um bom resultado, mas ao menos não sofremos gols e isso já foi positivo. O São Paulo é uma boa equipe, mas está longe de ser um time invencível e sabemos que podemos vencê-los no Brasil", afirmou. Peluso admitiu que tem dúvidas para escalar o time, e pode colocar o meia argentino Nicolás Bertolo no lugar de Martín Ligüera, que atuou no primeiro jogo. Depois de poupar alguns jogadores no fim de semana, na derrota por 2 a 1 para o Tacuarembó, pelo Campeonato Uruguaio, o time vai com força máxima para o Morumbi. "Eles vão deixar espaços. Temos de saber aproveitá-los", afirmou o atacante Fornaroli.