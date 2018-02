São Paulo faz jogo do ano na Colômbia O São Paulo vai entrar em campo nesta quarta-feira, às 21h45, em Manizales, para lutar por uma vaga na final da Libertadores. Além de poder manter vivo o sonho do tricampeonato continental, uma obsessão dos são-paulinos, o jogo contra o Once Caldas será decisivo para o futuro da equipe nos seis meses restantes da temporada. É o que pensam vários dirigentes e o técnico Cuca, que acreditam que a campanha até o fim de 2004 está diretamente ligada à partida desta noite, que ganhou status de final de Copa do Mundo para o grupo. Uma vitória por qualquer placar classifica o São Paulo. O empate leva a definição para as cobranças de pênalti. Uma eventual eliminação contra os azarões colombianos fatalmente abalará o elenco, provocará a saída de alguns jogadores e influenciará no desempenho do time no Campeonato Brasileiro. A vitória já deixará os atletas com a sensação de dever cumprido e os manterá motivados para a seqüência do Nacional, mesmo que não consigam derrotar os argentinos de Boca Juniors ou River Plate na decisão. Cuca vai longe e aposta que, se o São Paulo ganhar a Libertadores, vai também ser campeão do Brasil. "Para mim, não é o jogo mais importante do ano. É o jogo mais importante da minha vida e da vida dos atletas", declarou. "É a competição mais importante de que participo." Cuca vem sentindo a importância da Libertadores na América do Sul. Embora a delegação tenha chegado no fim da noite de segunda-feira, já bem tarde, à Colômbia, alguns jornalistas faziam plantão em frente ao hotel onde o São Paulo está concentrado, em Pereira. As emissoras de televisão da região dedicam boa parte da programação para falar da partida e os jornais destacam generoso espaço em suas páginas esportivas. A magia com que os são-paulinos encaram o torneio está mexendo com o time, que vem superando a limitação técnica com grande força de vontade. É por isso que muita gente no Morumbi teme que, em caso de desclassificação, o encanto possa acabar e o São Paulo volte a uma dura realidade, a mesma que vem vivendo desde 1994. "A equipe é boa, mas tem muitas limitações e está conseguindo avançar na base da motivação. Se for eliminada na semifinal, vai se abalar e pode perder o rumo no Brasileiro", comentou um dirigente, que preferiu não se identificar. Os jogadores e Cuca, no entanto, preferem não cogitar essa hipótese e esbanjam confiança. O vôo para a Colômbia, na segunda-feira, por exemplo, foi temperado com uma boa mistura de samba e pagode. Nem a excessiva demora na passagem pela Polícia Federal, no Aeroporto de Pereira, no desembarque, tirou o humor dos atletas. Todos apostam que o Once Caldas, incentivado por 40 mil torcedores, será obrigado a partir para o ataque, diferentemente do que ocorreu no Morumbi, onde houve empate por 0 a 0. E, assim, abrirá espaço para os contra-ataques. "Eles não vão ficar retrancados de novo, vão sair para o jogo", apostou Cuca. O técnico são-paulino espera decidir a classificação nos 90 minutos, mas, mesmo assim, não economizou no treinamento de cobranças de pênalti. LUIS FABIANO - O atacante Luis Fabiano, que foi poupado dos treinos desde a segunda-feira por causa de lesão muscular, garante que joga. E mais. Acha que marca os gols necessários para a classificação do São Paulo. O artilheiro reagiu com ironia ao ver a foto do estádio Palo Grande, em Manizales, local da partida de logo mais à noite. "É um lugar perfeito para eu fazer gols", disse.