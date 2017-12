São Paulo faz laboratório para Libertadores Até que enfim o são-paulino vai voltar a sentir o gostinho de ver seu time enfrentar um rival de peso numa competição continental - e em fase decisiva. Não que a Copa Sul-Americana atraia grande atenção, mas a partida contra o River Plate, nesta quarta-feira, às 21h40, pela semifinal do torneio, em Buenos Aires, será, no mínimo, interessante para o clube. Afinal, medirá forças com adversário motivado e em busca da recuperação, após resultados ruins, no tradicional Monumental de Nuñez, que deverá estar cheio. O confronto pode ser encarado, de acordo com os jogadores, como bom teste para a Libertadores, torneio do qual o time não participa desde 1994 - faltam só 2 pontos no Brasileiro para que garanta vaga na edição de 2004. O zagueiro uruguaio Diego Lugano, por exemplo, diz que River x São Paulo se trata de um dos principais clássicos sul-americanos e aposta num jogo bastante "brigado". Embora o São Paulo tenha conquistado dois Paulistas e um Torneio Rio-São Paulo recentemente, os torcedores não comemoram um grande título desde 93, ano do bi da Libertadores e do bi mundial. As glórias do início dos anos 90, por sinal, criaram, no Morumbi, obsessão pela Libertadores, assunto mais comentado no clube. O retorno à competição virou até promessa de campanha do presidente Marcelo Portugal Gouvêa. A Sul-Americana está bem longe de ter a mesma importância, mas é encarada com seriedade pelos são-paulinos, ao contrário do que ocorreu com outros clubes brasileiros. Não só pelos US$ 750 mil que o campeão recebe, mas pelo projeto de internacionalização adotado pela diretoria de marketing. O objetivo dos dirigentes é resgatar o prestígio internacional do São Paulo. O clube, afinal, não vem conseguindo, ultimamente, levantar vôos altos. Sua última participação destacada na América ocorreu em 97, na Supercopa - que depois passou a se chamar Mercosul. A equipe chegou à decisão, mas perdeu para o River, a quem nunca venceu na história. Em 6 confrontos, houve 3 empates e 3 vitórias dos argentinos. O técnico Roberto Rojas, no entanto, não mostra preocupação em acabar com o jejum nesta quarta-feira, embora fale em vencer. Um empate já o deixará satisfeito, indica seu esquema tático. A idéia é garantir a classificação para a final na próxima semana, em casa. O time terá só um atacante, Luís Fabiano. Diego Tardelli, com dores nas costas, fica fora. Gustavo Nery, que atuou na meia contra o Vitória, será deslocado para a zaga e Jean volta à defesa.