São Paulo faz mistério e agenda coletiva com Cicinho para a próxima semana

O lateral-direito Cicinho, campeão da Libertadores e do Mundial com o São Paulo em 2005, fará um pronunciamento sobre sua carreira na próxima terça, no estádio do Morumbi. O jogador deixou na quinta o Brasiliense, onde estava há cinco meses, e mantém sigilo sobre seu futuro.

O São Paulo também faz mistério. Para anunciar a entrevista coletiva de seu ex-lateral, o clube publicou um vídeo nas redes sociais em o mascote Santo Paulo tenta fazer uma ligação para o jogador, mas a chamada cai na conhecida caixa postal do atleta, famosa pela mensagem cantada na voz do próprio Cicinho. "Você ligou, você ligou para o Cicinho, mas no momento não vou poder atender."

O vídeo animou alguns torcedores sobre a possibilidade de o atleta voltar a jogar no São Paulo. Alguns falaram de um possível cargo na diretoria tricolor, e outros ainda especularam sobre uma eventual ação de marketing com a Adidas, nova fornecedora de materiais esportivos do clube.

Mas a tendência é que não seja nada disso. O Estado apurou que o pronunciamento diz respeito mais a uma decisão do próprio atleta sobre sua carreira do que algo relacionado ao clube.

Nos bastidores, fala-se principalmente em uma possível aposentadoria do atleta, que tem 37 anos e deixou o Brasiliense na última quinta, depois de cinco meses na equipe do Distrito Federal. Mas não há nada confirmado. O sigilo sobre o assunto foi um pedido do próprio Cicinho.