São Paulo faz parceria com Manchester O São Paulo anunciou nesta terça-feira o acerto de uma parceria com o poderoso Manchester United, da Inglaterra, com o qual poderá fazer intercâmbio de jogadores. Um dos objetivos é aumentar a divulgação do nome do clube brasileiro na Europa, dando seqüência ao projeto de internacionalização do São Paulo, que, há quase 10 anos, anda sumido das competições de repercussão mundial. A ausência na Copa da Paz, na Coréia do Sul, neste mês, foi um duro golpe no plano são-paulino. Além do clube ter perdido a oportunidade de brigar por US$ 2 milhões, desperdiçou a chance de mostrar a equipe na Ásia e em outros continentes, pois haverá exibição dos jogos por tevê para vários países. A participação no torneio era uma das etapas desse projeto de marketing. A parceria com o Manchester praticamente não resultará na entrada de dinheiro nem na contratação de astros ingleses. Poderá, porém, ajudar na assinatura de futuros contratos de patrocínio e na transferência de técnicas e equipamentos para treinamento. "Essa parceria certamente nos trará grandes avanços, nos ajudará a continuar com nossa tradição de construir grandes equipes, tanto no profissional quanto nas categorias de base", declarou o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, por meio do site oficial do clube. As negociações vinham ocorrendo desde o fim do ano passado e o primeiro sinal de que a parceria já vem sendo posta em prática foi a transferência do jogador Carlos Eduardo de Castro Lourenço para a Inglaterra. Ele vinha defendendo o time Sub-17 do São Paulo. "Enxergamos bastante potencial para o desenvolvimento de projetos coordenados com o São Paulo", comentou Les Kershaw, diretor do Manchester, que fez acordo nos mesmos moldes com o Sporting, de Lisboa. Não está, por enquanto, prevista nenhuma transação de atletas profissionais, embora Kaká atraia interesse do futebol inglês. O Manchester é um dos que gostariam de contar com o meia. Alguns detalhes, no entanto, praticamente acabam com as possibilidades de Kaká ir para a Inglaterra em 2003. Ele não tem passaporte comunitário e não esteve presente em 75% das convocações para jogos oficiais da seleção nos últimos dois anos, que é uma exigência da Liga Inglesa para estrangeiros.