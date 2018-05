São Paulo faz primeira decisão do ano pela Copa Libertadores

Para a alegria do São Paulo, a primeira decisão do time no ano será nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Cesar Vallejo, do Peru, em jogo com muitos componentes a favor da equipe paulista. A expectativa de grande público no Pacaembu e a possibilidade de jogar até por um empate sem gols, fazem o clube ser favorito absoluto para confirmar vaga na fase de grupos da Copa Libertadores e assim, garantir um bom primeiro semestre.

O São Paulo deve ter a ajuda de aproximadamente 30 mil torcedores para cumprir a tarefa. O empate em 1 a 1 na ida, semana passada, veio com uma atuação que deixou o elenco confiante. O time jogou melhor e criou mais chances. "Se tivermos o mesmo controle de jogo e posse de bola, podemos sair com a vitória no Pacaembu", disse o goleiro Denis, que hoje completa 100 jogos pelo clube.

Conseguir vaga na disputa do torneio continental foi um enorme lucro para quem viveu a crise política do ano passado. Portanto, fazer valer o direito de chegar à etapa seguinte consolida essa conquista, fora gerar lucros. O São Paulo deve receber pouco mais de R$ 7 milhões da Conmebol em cotas de transmissão por ser mandante de três partidas da fase de grupos.

A classificação também pode render outros benefícios, como lucros com bilheteria e o valor competitivo de enfrentar adversários mais tradicionais. O grupo 1, destino do São Paulo em caso de classificação, tem como força principal o atual campeão, o River Plate, o tradicional rival boliviano The Strongest e o azarão Trujillanos, da Venezuela.

"Temos mostrado nossa força na temporada desde o primeiro jogo. A comissão técnica mudou, a organização tática dentro de campo está ajudando. Vamos mostrar isso na quarta e conquistar a classificação", disse o meia Ganso. O jogador prometeu que no elenco não há clima de favoritismo, nem se fala em outro feito que ampara o São Paulo. O clube jamais perdeu para times peruanos na Libertadores.

O técnico Edgardo Bauza fechou a preparação para o jogo ontem em treino fechado no estádio do Pacaembu. A equipe titular deve ser a mesma da partida de ida, exceto pela ausência de Breno. O zagueiro está com uma tendinite no joelho direito e vai dar lugar para Lucão. Destaque no fim de semana, o atacante Calleri começa no banco de reservas como reserva de Alan Kardec. A expectativa semanas atrás era de que Lugano tivesse condições de estrear hoje, mas o uruguaio continua fora para que possa aprimorar a forma física.

CAUTELA

O Cesar Vallejo fez um treino fechado ontem no CT do Palmeiras. A equipe prometeu que vai jogar com equilíbrio. "Precisamos ir para o ataque, mas não podemos nos expor. É preciso ter inteligência", disse o meia Hohberg, autor do gol peruano no primeiro confronto.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CESAR VALLEJO

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Mena; Thiago Mendes e Hudson; Michel Bastos, Ganso e Centurión; Alan Kardec. Técnico: Edgardo Bauza.

CESAR VALLEJO: Libman; Requena, Cardoza, Riojas e Guizasola; Ciucci, Quinteros, Montes, Millan e Hohberg; Chávez. Técnico: Franco Navarro.

Juiz: Christian Ferreyra (URU)

Local: Pacaembu

Horário: 21h45

Transmissão: Globo, SporTV e FOX Sports