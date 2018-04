São Paulo faz seu recomeço diante da Ponte Preta pelo Brasileirão

SÃO PAULO - A última imagem do São Paulo na temporada traz desconforto à sua torcida. Ninguém digeriu a forma como a equipe foi impiedosamente massacrada pelo Atlético-MG por 4 a 1 no melancólico adeus à Libertadores da América. Certamente, será necessário bastante tempo para apagar a humilhação e curar as feridas. É nesse clima desconfortável que o Tricolor dará neste domingo, às 16h, contra a Ponte Preta, o primeiro passo no Brasileirão.

Ainda abalado pelo fracasso nas duas competições disputadas (Libertadores e Paulista), o time passa por um momento de transformação. Mas o desejo por mudanças profundas, por enquanto, não passa de utopia. O grupo é basicamente o mesmo e os poucos jogadores que chegaram estão longe de satisfazer os anseios dos torcedores por atletas que sejam capaz de dar oxigênio a um time que patinou demais nos momentos de decisão. Enquanto sonha com Vagner Love, Nilmar e Felipe Melo, o são-paulino tem de se contentar com Roni, Silvinho e Caramelo - jogadores que podem vingar no futuro, embora a torcida pense só no presente.

Prestigiado pela diretoria mesmo com a pálida campanha no primeiro semestre, Ney Franco está sob severa observação do presidente Juvenal Juvêncio, que espera uma evolução rápida já nas primeiras partidas no Brasileiro. O treinador teve mais de 20 dias para preparar o time e, dessa maneira, não terá mais a falta de tempo de preparação como justificativa para oscilações. "Temos uma perspectiva nova com os jogadores que chegaram, eles nos dão mais opções. Tivemos esse período de treinamentos e foi muito válido. Fizemos boa campanha no Paulista, mas a expectativa é que tenhamos um melhor futebol no segundo semestre", ponderou o treinador.

Além de não contar com muitos reforços, o Tricolor ainda precisará lidar com três desfalques importantes: Rogério Ceni, Rafael Toloi e Paulo Henrique Ganso, todos lesionados, estão fora da partida. Na lista das boas notícias, destaca-se apenas Osvaldo - livre de dores no quadril, ele retornará ao time. O atacante não participou do último jogo oficial na temporada e formará o trio de frente com Silvinho e Luis Fabiano. Jadson, por sua vez, fará sua última partida antes de se apresentar à seleção para a disputa da Copa das Confederações. Se o Brasil chegar à final do torneio, ele perderá quatro jogos.

Luis Fabiano será um atrativo à parte. Formado na Ponte e acostumado a dizer que marcar gols no ex-clube é como "bater na mãe", ele volta a campo em clima de guerra fria com Juvenal e ameaçando sair após ser declarado negociável. Depois de disparar a metralhadora e dizer que "a coisa está borbulhando", o artilheiro terá a chance de começar a dar a volta por cima e pôr fim ao ambiente ruim. "Parece que as coisas estão quase resolvidas para que ele fique conosco na sequência da temporada", entregou Ney Franco.

PÉ DIREITO

Uma das boas surpresas do Campeonato Paulista, a Ponte Preta espera repetir no Brasileiro a boa campanha do Estadual e enxerga uma fórmula simples para atingir o objetivo: somar o máximo possível de pontos em casa e acumular "gordura" antes da paralisação do campeonato. "Temos de buscar a vitória em todos os jogos em casa e beliscar pelo menos um ponto fora. Nossa ideia é ficar entre os primeiros", afirmou o volante Paulo Roberto.

A Ponte tem oito novidades em relação ao grupo que disputou o Paulista, mas manteve todos os titulares. O volante Magal, que disputou o Estadual pelo Mogi, é o único dos reforços a ganhar um lugar na equipe - ele vai substituir Alef.

PONTE PRETA X SÃO PAULO

PONTE PRETA - Edson Bastos; Cicinho, Cleber, Diego Sacoman e Uendel; Baraka, Magal, Ramírez e Chiquinho; William e Rildo. Técnico: Guto Ferreira.

SÃO PAULO - Denis; Douglas, Lúcio, Edson Silva e Carleto; Denilson, Rodrigo Caio e Jadson; Silvinho, Osvaldo e Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco.

Árbitro - Vinícius Furlan; Horário - 16 horas (de Brasília); TV - Globo e Band; Local - Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).