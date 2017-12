São Paulo faz silêncio para manter foco O São Paulo suspendeu todas as negociações buscando jogadores para 2005. A diretoria não quer nada atrapalhando o elenco na reta final do Campeonato Brasileiro. "Nosso foco é todo nas partidas finais. Não quero nenhum boato, não aceito nenhuma especulação. Só podemos pensar no título", diz o diretor de futebol Juvenal Juvêncio. "Negociações, só depois do dia 20 de dezembro." Ele acredita que tudo será resolvido rapidamente. "Precisamos de poucos jogadores e já temos nomes em vista. No dia 20, retomamos as conversas e logo teremos o elenco completo." O São Paulo corre atrás de dois atacantes, um meia e de um volante. Os nomes mais cotados são os de Luizão para o ataque, Cristian (do Paraná) e Petkovic para as meias, além de Josué como volante. Marco Antonio, que estava no Náutico, já voltou e treina com o time. Para Juvenal Juvêncio, os jogos finais servirão de teste para os jogadores que estão no elenco. "Os atletas são avaliados durante todo o ano, mas esses jogos finais têm um peso muito maior. Quem mostrar espírito de luta pode se garantir para a próxima temporada." Apesar de falar em título, a diretoria do São Paulo comemoraria a participação na Libertadores, reservada aos três primeiros colocados no Brasileiro - o quarto disputará vagas com times de outros países. Um anseio entendido pelos jogadores. "Estamos sabendo que a diretoria faz questão de que o time se classifique para a Libertadores. Vamos lutar muito para isso", diz Diego Tardelli. O zagueiro Rodrigo concorda. "Nem precisa saber a opinião da diretoria. Se não ganharmos o título, temos a obrigação de garantir essa vaga na Libertadores."