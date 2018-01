São Paulo vai exibir novas marcas na camisa no clássico de domingo

O São Paulo acertou um anunciante pontual para o clássico do próximo domingo, contra o Palmeiras, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Uma rede de pet shops e hospitais veterinários, além de uma marca de ração para animais vão exibir suas marcas na parte da frente da camisa e também nas costas. Trata-se de uma ativação de marcas pela causa animal.

A parceria também vai se estender às redes sociais do clube. Uma ação será organizada no domingo para envolver a participação dos torcedores e seus animais de estimação. O São Paulo já anunciou a iniciativa em suas páginas, mas ainda não divulgou mais detalhes.

O clube não tem patrocinador master desde o fim da Copa do Mundo e como tem encontrado dificuldades para achar um novo anunciante, tem apostado em parcerias pontuais. Além dessa no domingo, voltada para o clássico, a diretoria também estampou com destaque o patrocínio de uma companhia aérea em partidas anteriores.

Outra saída do São Paulo tem sido apostar em patrocínios para as redes sociais. Acordos com empresas geram para o clube uma receita de até R$ 8 milhões por ano, montante que a diretoria explica ser maior do que seria recebido por anúncios estampados nas mangas do uniforme.