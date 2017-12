São Paulo fecha contratação de Aloísio O São Paulo, que amanhã enfrenta o Palmeiras às 18h10, no Pacaembu, estava mais preocupado hoje em inscrever o atacante Aloísio, que veio do Atlético-PR, para disputar o Mundial de Clubes da Fifa. O negócio foi fechado e o contrato tem a duração de apenas três meses, o que contraria o desejo do técnico Paulo Autuori, que disse repetidas vezes que não aceitaria um jogador apenas para a disputa do torneio de dezembro no Japão. ?Fizemos um contrato de apenas três meses porque havia uma urgência muito grande. Mas vamos conversar com o Atlético para que o vínculo seja aumentado até dezembro de 2006?, disse João Paulo de Jesus Lopes, diretor de planejamento do São Paulo. A pressa na contratação de Aloísio deve-se à saída de Diego Tardelli e à falta de certeza de uma plena recuperação de Grafite. ?Apostamos muito na volta do Grafite, mas pode acontecer alguma coisa, pode ser que ele não renda o desejado e, como são apenas dois jogos, não podemos correr riscos?, explicou Jesus Lopes. Aloísio, Christian, Amoroso e Grafite serão inscritos no Mundial. Roger e Thiago Ribeiro passaram a ter chances mínimas de entrarem na lista. E Vélber está fora do grupo que vai ao Japão. Aloísio completará 31 anos no dia 27 de janeiro. Revelado pelo Flamengo em 1995, ele participou de apenas 35 jogos pelo Atlético na temporada e marcou 10 gols ? três no Paranaense, quatro na Libertadores e três no Brasileiro. Esteve afastado em muitas partidas por contusões. Mais um? - Enquanto isso, o diretor de futebol Juvenal Juvêncio disse nesta sexta-feira que o São Paulo não desistiu de Diego (ex-Santos). O meia está sendo negociado pelo Porto com um clube alemão, que não poderá usá-lo até meados de 2006. ?Este clube alemão vai repassar o Diego. São Paulo, Santos e Fluminense brigam pelo atleta?, revelou Juvenal Juvêncio.