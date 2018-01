São Paulo fecha contrato com a LG O São Paulo anunciou na manhã desta quarta-feira, um contrato de patrocínio de 12 meses com a empresa sul-coreana de componentes eletrônicos LG. Pelo acordo, o clube deverá receber cerca de R$ 6 milhões e estampar a marca nos uniformes do clube. Segundo a diretoria são-paulina, foram criados 15 diferentes modelos de uniformes - de todas as categorias de futebol e outros esportes - para divulgar a marca. O nome do novo patrocinador já estará estampado nas camisas do time profissional no próximo domingo, quando o São Paulo enfrenta a Portuguesa de Desportos, em partida válida pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Terminado o período do contrato, o São Paulo ?estará aberto a novas negociações?, disse hoje, o presidente do clube, Paulo Amaral. ?Mas a LG terá a preferência no caso de renovação?, acrescentou. O dirigente desmentiu hoje que o clube esteja negociando o passe do atacante França com o Milan, da Itália. ?Não existe nenhum contato do São Paulo com o Milan neste sentido e não existe a disposição do clube em negociá-lo?, garantiu o presidente. ?O França está jogando muito; tem um valor muito alto no mercado e tenho certeza que será convocado para a seleção?, disse ele, referindo-se à lista de convocados que será divulgada amanhã pelo técnico Emerson Leão, para a partida contra o Peru, dia 25, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.