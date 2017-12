São Paulo fecha elenco após festas O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, vai passar as festas de fim de ano fora da capital. Por isso, os dois últimos reforços que a diretoria pretende contratar para 2004 só deverão ser acertados em janeiro. A prioridade é um volante, mas um atacante também deverá chegar. O favorito para o meio-campo é Tinga, do Grêmio. O jogador está se desvinculando do clube gaúcho e não disfarça a vontade de defender o São Paulo. As negociações, porém, só devem ocorrer no início do mês. Além de Tinga, está na mira da diretoria Josué do Goiás. Só que Josué tem contrato com os goianos até o fim de dezembro de 2004 e, para ficar com o meio-campista, os paulistas teriam de pagar R$ 2 milhões, o que inviabilizaria a transação. O técnico Cuca pediu, também, um atacante, pois Rico será emprestado e Kléber, vendido para o Dinamo de Kiev. O nome que indicou é o de Caio, do Paraná. O elenco retorna às atividades apenas no dia 12, quando começará o trabalho de pré-temporada.