São Paulo fecha empréstimo de Pereira por um ano e meio

SÃO PAULO - O São Paulo deve sacramentar até o início da próxima semana a contratação do lateral-esquerdo Álvaro Pereira e poderá contar com o atleta até 30 de junho de 2015. As partes estão acertadas; o jogador da Inter de Milão já acertou o salário com o clube e recebeu excelentes referências de Diego Lugano, ídolo no Morumbi e companheiro do lateral na seleção uruguaia. A documentação será assinada até o início da semana que vem e o Tricolor, segundo a diretoria, não terá custos na transferência. A imprensa italiana diz que a negociação rendeu 1 milhão de euros (R$3,2 milhões) à Inter.

Originalmente o Tricolor pretendia fechar por 12 meses, mas recebeu da Inter a possibilidade de prorrogar o contrato por mais seis meses e gostou da ideia. Os clubes têm boa relação desde quando os italianos tentaram tirar Lucas do Morumbi e mantém contato frequente. O presidente Juvenal Juvêncio telefonou pessoalmente para Pereira e manifestou o desejo de contratá-lo, atitude que foi bem vista pelo atleta.

Lateral-esquerdo de origem, o uruguaio pode ser utilizado também na faixa central do campo e dá a Muricy Ramalho mais possibilidades de armar a equipe. Atualmente o treinador tem jogado com Wellington avançado pelo lado direito. Ele elogiou o uruguaio, mas não quis dar a negociação como concluída.

"É um jogador de seleção, de Copa do Mundo e de uma experiência internacional muito grande. Só podemos falar quando tiver acertado, mas não está. É interessante, joga na linha de lateral e avançado e faz isso na seleção uruguaia. Daí a falar mais do que isso não adianta porque não está assinado nada".

Se quiser contratá-lo em definitivo ao término do vínculo, o São Paulo precisará desembolsar cerca de 7 milhões de euros (aproximadamente R$22 milhões). O Grêmio também manifestou interesse no atleta, mas ele prefere atuar no Morumbi.