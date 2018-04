São Paulo festeja a contratação do zagueiro Rhodolfo, ex-Atlético-PR

SÃO PAULO - O São Paulo anunciou oficialmente nesta sexta-feira que acertou, na noite de quinta, os últimos detalhes da contratação do zagueiro Rhodolfo, ex-Atlético-PR. O novo reforço assinou contrato para defender o clube por cinco temporadas e teve a sua chegada festejada. A sua apresentação oficial está marcada para esta sexta, depois do treino que a equipe realizará na parte da tarde no CT da Barra Funda.

Rhodolfo desembarcou no Morumbi pelas mãos do técnico Paulo César Carpegiani, que dirigiu o jogador na temporada passada no time de Curitiba, defendido pelo zagueiro desde 2002, quando ele ainda era das categorias de base. "Ele era a nossa preferência. É um excelente jogador, guri novo, alto, forte, com boa velocidade. Tenho certeza que é um jogador de futuro e que vai ajudar muito o São Paulo", afirmou o treinador são-paulino, em declaração reproduzida pelo site oficial do clube.

O novo reforço, de 24 anos, chega com o status de quem espera preencher com eficiência o espaço que será deixado por Miranda, já negociado com o Atlético de Madrid, da Espanha, e que só ficará no São Paulo até o meio do ano. Já Alex Silva, por sua vez, está contratado por empréstimo - pertence ao Hamburgo, da Alemanha - e também pode sair no segundo semestre.

"É um zagueiro de grande qualidade, cobiçado por outros grandes clubes. Tenho certeza de que ele (Rhodolfo) agregará muita qualidade ao nosso grupo. Estamos muito contentes com a concretização desta transferência", comemorou o diretor de futebol do clube, João Paulo de Jesus Lopes.

O Atlético-PR já havia anunciado, no início deste mês, a transferência de Rhodolfo para o São Paulo, depois de fracassar na tentativa de negociá-lo com algum time de fora do País. O clube do Paraná explicou que permanecerá com 50% dos direitos econômicos do zagueiro.

Sem jogar desde o final do último Campeonato Brasileiro, o novo defensor são-paulino já vinha trabalhando no clube para recuperar a forma e o seu nome apareceu, na noite de quinta-feira, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, se Carpegiani quiser já pode escalá-lo no clássico do próximo domingo, contra a Portuguesa, no Canindé, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

