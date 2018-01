São Paulo fica aliviado com a vitória Bastou o apito de Luís Marcelo Cansian encerrar o jogo para que Diego Lugano caísse ao chão, comemorando a vitória do São Paulo sobre o São Caetano, neste domingo, por 1 a 0. Foi abraçado por Jean e os dois ficaram ali, na área, agarrados por uns dois minutos. Fora dali, Luís Fabiano e Ricardinho, que saíram antes do final do jogo, também pulavam e comemoravam. Rogério Ceni despediu-se de Adhemar e também começou a pular muito. Não era a final do campeonato, mas os jogadores acreditam que é o fim da crise. Pelo menos até o jogo contra o Coritiba, domingo, no Morumbi. "Para mim é como se fosse o título mesmo", gritava Luís Fabiano. "Ganhamos seis pontos, eles estão na briga também. A Copa Libertadores ficou mais perto para nós." Para o zagueiro Jean, a "atitude" mostrada neste domingo não tem nada a ver com os protestos da Torcida Independente, sábado, no CT do São Paulo. "Eles nos acusaram de coisas que não somos. Foi injusto, mas não me atingiu. Nós jogamos com raça porque somos profissionais que honram a camisa", avisou. Kléber discorda de Jean. Para ele, os protestos tiveram influência, sim. "Quem joga aqui, sabe que a torcida cobra mesmo. E faz com que a gente jogue mesmo. Falaram muita coisa da gente, duvidaram da nossa competência, mas demos a resposta. Esses problemas durante a semana acabaram ajudando a gente nesse jogo." Domingo, o adversário será o perigoso Coritiba - outro concorrente direto a uma das vagas para a Copa Libertadores da América (os dois estão na terceira colocação, com 65 pontos ganhos). Antes, na quarta-feira, o São Paulo vai a La Paz enfrentar o The Strongest, pela Copa Sul-Americana. O segundo jogo será dia 12, no Morumbi.