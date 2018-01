São Paulo fica no 0 a 0 com Talleres Mesmo jogando com um homem a mais durante todo o segundo tempo, o São Paulo só conseguiu um empate em 0 a 0 contra o Talleres, na noite deste sábado, em Córdoba, na Argentina. Por pouco não perdeu, com a pressão dos argentinos nos minutos finais. Mais do que isso, deve o resultado ao goleiro Roger e à péssima pontaria dos atacantes adversários. O resultado deixa o time paulista na liderança do grupo D da Copa Mercosul, com quatro pontos contra um do Talleres. No fraco primeiro tempo, o São Paulo não conseguia se acertar no meio-de-campo. Leonardo e Carlos Miguel mostraram que ainda sentem a falta de entrosamento e não fizeram uma tabela sequer. A opção de ataque mais utilizada era Gustavo Nery pela esquerda. O Talleres, terceiro colocado no último Campeonato Argentino, dominava o meio-de-campo, mas também era pouco criativo no ataque. As poucas chances de gol vieram em chutes de longa distância de Pronetto, Carrizo e Garay. Depois dos 30 minutos, o São Paulo passou a mandar no jogo. França teve a chance de fazer aos 34, quando driblou Sotomayor, mas adiantou demais a bola antes de chutar. O Talleres se perdeu de vez em campo aos 37 minutos, quando Carrizo deu um carrinho violento e desnecessário em Carlos Miguel, na intermediária. O argentino foi expulso e o são-paulino saiu de campo carregado, sendo substituído por Kaká. Com um jogador a mais em campo, o São Paulo voltou no segundo tempo dominando ainda mais o jogo. Logo aos quatro minutos, Rogério Pinheiro quase abriu o placar com uma cabeçada que passou raspando a trave esquerda de Cuenca. O time brasileiro passou a atuar menos pela esquerda e insistiu mais com jogadas com Belletti, que teve ótima atuação. Aos oito minutos, o lateral-direito são-paulino driblou dois zagueiros argentinos. Mas ele chutou com o pé esquerdo, torto. O São Paulo se empolgou e começou a descuidar da defesa. A partir dos 20 minutos, não conseguiu mais acertar jogadas no ataque. Além disso, o time brasileiro sofreu com os contra-ataques e a falta de entrosamento de Rogério Pinheiro com o estreante Emerson na zaga, que ficava sem proteção com as constantes descidas de Belletti e Gustavo Nery. Por muito pouco, o São Paulo não acabou derrotado. Roger salvou o time em duas oportunidades. Aos 26, em cabeçada de Maidana, e aos 33, quando La Paglia entrou na área sozinho e chutou forte. O goleiro espalmou, Cuba pegou o rebote e Rogério Pinheiro tirou quase em cima da linha.