São Paulo fica perto da classificação se bater o Chivas A vida do São Paulo está complicada no Campeonato Paulista - depois do empate por 1 a 1 com o Noroeste, sábado, o sonho do bi ficou distante. Mas quando o assunto é Copa Libertadores, a história é outra: o tricampeão, com 100% de aproveitamento, pode voltar do México praticamente classificado para as oitavas-de-final se derrotar o Chivas nesta terça, às 23h30 (de Brasília), no Estádio Jalisco de Guadalajara. A equipe mexicana, que no ano passado chegou às semifinais (foi eliminada pelo Atlético Paranaense), é a segunda colocada do Grupo 1, com 4 pontos. O São Paulo é líder isolado, com 6. Desde que assumiu o São Paulo e o assunto em pauta era a Libertadores, o técnico Muricy Ramalho nunca escondeu sua preocupação com o Chivas. Ele sempre colocou a equipe mexicana como uma das candidatas ao título. E o mau momento do adversário - é o 13.º no Campeonato Mexicano e em sua última partida pela Libertadores empatou por 1 a 1 com o fraco Caracas - não deixa o treinador mais tranqüilo. ?Eles pouco mudaram o time nos últimos anos e são a base da seleção mexicana. Isso nos preocupa?, afirma o técnico tricolor. Embora jogadores e comissão técnica não admitam, está chegando o momento em que o São Paulo deverá, sim, priorizar a Libertadores. Afinal, não se justifica gastar energias no Paulistão, em que não há nada a disputar a não ser o título. O elenco, porém, prefere ir na base do ?enquanto há chances, há esperança?. ?Não acho que chegou a hora de fazer uma escolha. No São Paulo, tudo é prioridade. O próximo jogo sempre é o mais importante e estamos conseguindo dosar isso. Uma competição não está atrapalhando a outra?, jura o goleiro e capitão Rogério Ceni. O técnico Muricy Ramalho também afirma que a competição paulista está ?aberta.? A verdade é que o São Paulo é contagiado pelo clima de Libertadores. O zagueiro Lugano, que fez seu último jogo justamente na goleada por 4 a 1 diante do Cienciano (pegou suspensão de dois jogos pelo Paulista), diz que o confronto desta terça deverá ser o mais importante para o time na primeira fase e afirma que o São Paulo vai para o México atrás da classificação antecipada. ?Queremos voltar para o Brasil com tranqüilidade, praticamente garantidos na próxima fase?, explica. ?Conheço o Chivas de assistir aos jogos e sei que, coletivamente, é muito bom. Vai ser um confronto legal para medir forças, porque o considero como candidato ao título?, avalia o uruguaio. Mexicanos em crise O treinador do São Paulo alerta que a mudança de técnico no Chivas é fator de motivação para o adversário, visão compartilhada pelo lateral Souza. ?Eles vão querer mostrar ao treinador novo o potencial da equipe. Devem entrar em campo concentrados e isso pode complicar para o nosso lado.? Assim como Lugano, voltam à equipe titular o zagueiro André Dias e o volante Mineiro. Todos estavam suspensos no Campeonato Paulista. Na lateral-esquerda, Richarlyson será mantido - o titular Júnior ainda se recupera de estiramento na coxa direita e não viajou ao México. O único setor não confirmado do São Paulo é o ataque: Aloísio pode ser o novo titular, no lugar de Alex Dias.