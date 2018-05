São Paulo fica perto de emprestar volante João Schimdt ao Avaí

O São Paulo deve fechar o empréstimo do volante João Schmidt ao Avaí até o fim do ano. O jogador de 22 anos foi revelado nas categorias de base do clube, mas tem recebido poucas chances no time do técnico Edgardo Bauza, pode ser novamente cedido para outra equipe, como já ficou entre 2014 e 2015, quando passou pelo Vitória de Setúbal, de Portugal.

João Schmidt entrou apenas no fim do jogo contra o Rio Claro, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O volante tem como concorrentes no elenco para a posição os titulares Thiago Mendes e Hudson, fora Wesley. Na última semana Wellington foi reintegrado ao grupo e aguarda o fim da suspensão por doping, em abril, para que possa voltar a atuar. Bauza já manifestou o interesse em contar com ele.

O jogador atua como segundo volante e tem contrato com o São Paulo até junho de 2017. João Schmidt foi promovido ao time profissional do clube em 2012, mas não conseguiu se firmar como titular. Apesar da possível transferência, o atleta está inscrito pela comissão técnica para a disputa do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores.