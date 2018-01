São Paulo fora da Copa São Paulo Além de Corinthians e Flamengo outro favorito da 34ª Copa São Paulo de Juniores está fora da luta pelo título. É o São Paulo, que perdeu para o Santo André, por 4 a 2, na noite deste domingo, no Estádio Bruno José Daniel. O time da casa chegou aos 100% de aproveitamento dentro do Grupo P. Richarlyson, Rodrigo, Denni e Tássio marcaram para o Santo André, enquanto Paulo Kraus e Galo anotaram os gols são-paulinos. Nas oitavas-de-final, o time do ABC enfrenta o Botafogo-RJ. O São Paulo é bicampeão da competição (1993 e 2000). Em 2001 chegou à final e perdeu para o Roma, de Barueri. Agora saiu da disputa ainda na primeira fase, um enorme tropeço para um dos clubes que mais investe nas categorias de base no Brasil. As oitavas serão disputadas quarta-feira. Os locais serão definidos pela Federação Paulista nesta segunda-feira. Confira os novos confrontos: Grupo 1 - Palmeiras-SP x Taubaté-SP; Grupo 2 - Vila Nova-GO x Vitória-BA; Grupo 3 - Vasco da Gama-RJ x Rio Branco-SP; Grupo 4 - Santos-SP x Atlético-PR; Grupo 5 - Santa Cruz-PE x Avaí-SC; Grupo 6 - Internacional-SP x Juventus-SP; Grupo 7 - Portuguesa-SP x Cruzeiro-MG e Grupo 8 - Botafogo-RJ x Santo André-SP.