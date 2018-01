São Paulo frustra a torcida no Morumbi Depois de uma longa festa, o São Paulo frustrou parte dos torcedores que foram ao Morumbi para receber os tricampeões mundiais. Os jogadores não deram a volta olímpica completa no gramado do estádio e chegaram a ser vaiados por quem não os viu de perto. Segundo a PM, mais de 15 mil pessoas foram ao Morumbi na tarde desta terça-feira para a festa pelo título mundial, conquistado domingo, no Japão. Mas esse só foi o final da comemoração, que começou pouco depois das 6 horas, quando a delegação desembarcou no País. Foram mais de 10 horas de caravana pelas ruas da cidade, o que deixou os jogadores muito cansados. Aí, já dentro do gramado do Morumbi, eles não completaram a volta olímpica, provocando algumas vaias. ?São Paulo, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver!?, gritavam os torcedores. Veja o especial do Mundial de Clubes da Fifa e relembre a conquista do São Paulo