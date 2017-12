São Paulo: Gabriel encabeça dispensas O lateral-direito Gabriel é o mais importante entre os jogadores que deixarão o São Paulo em 2005. Seu contrato termina dia 3 de janeiro e ele só continuará se aceitar uma redução salarial. Entre salário e direito de imagem, recebe R$ 86 mil mensais. A diretoria sempre considerou o contrato de Gabriel um grande erro cometido por Paulo Amaral, o ex-presidente. E, como o lateral não aceita redução salarial, sua saída é inevitável. O volante Ramalho também sairá. Seu contrato termina dia 31 de dezembro e ele, que foi contratado para a segunda fase da Copa Libertadores da América, não agradou. José Ramalho, outro volante, e o meia Nildo também terão o contrato encerrado no último dia do ano e ainda não há uma decisão tomada sobre o futuro dos dois. A saída do volante é bem mais provável. O São Paulo quer trazer Josué, do Goiás, para a posição, e José Ramalho deve disputar a Libertadores pelo Santo André. Já a continuidade de Nildo depende de como Leão pretende utilizar Marco Antônio, que retornou depois de jogar dez meses pelo Náutico. Se for jogar mais adiantado, Nildo sai. Se Marco Antônio disputar uma posição como volante, Nildo fica. Se o São Paulo classificar-se para a Libertadores, César Sampaio continua. Caso contrário, sai, e talvez abandone a carreira. Quem sai também é Adriano, mais um volante, e cujo contrato vai até 31 de dezembro. O goleiro Márcio não deve voltar. Está no Grêmio e tem contrato até 15 de fevereiro. Ele quer jogar e Rogério Ceni é titular absoluto. Por essa razão, Roger, que tem contrato até 31 de janeiro, deve ficar. O zagueiro Júlio Santos, atualmente no Paysandu, tem contrato até 2 de março. É outro que não deve ficar, assim como o meia Harison, atualmente no Guarani, que tem contrato até o fim do ano.