São Paulo ganha apertado da Ponte O São Paulo teve dificuldades, mas ganhou nesta terça-feira da Ponte Preta por 3 a 2, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. O resultado foi bom porque significa a recuperação de três pontos que estavam perdidos, já que este jogo é um dos 11 que haviam sido anulados por causa do escândalo da arbitragem. A vitória apertada foi garantida graças a um gol do lateral-esquerdo Júnior, de pé direito, aos 41 minutos do segundo tempo. O time havia feito dois gols em 11 minutos - com Mineiro e Christian - mas cedeu o empate em dois erros: um gol contra de Fabão e um recuo errado de Renan que permitiu o gol de Zé Carlos. Com esta vitória, o time do Morumbi chega a 41 pontos. Assim, o time fica na briga direta por uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem, mas bem distante do líder Corinthians, que joga só na quinta-feira. O resultado bom para o Corinthians, por sinal, foi o empate entre Internacional e São Caetano por 1 a 1, em São Caetano do Sul (gols de Márcio Mixirica e Rafael Sóbis). Assim, o time gaúcho tem 53 pontos, continua em terceiro, a seis do líder, mas com 30 jogos (o time paulista tem 29). Já o Atlético-PR continua na zona de classificação da Copa Sul-Americana do ano que vem. Goleou por 4 a 0 o Brasiliense na Arena da Baixada - gols de Lima (2), Danilo e Jancarlos - e está com 42 pontos, passando Cruzeiro, Ponte Preta e Fortaleza (que tem 41). Na briga para tentar escapar do rebaixamento, o Paysandu ganhou do Coritiba por 2 a 1, de virada, no Estádio da Curuzu, no jogo com portões fechados. Como chega aos 29 pontos e tem uma vitória a mais que Figueirense e Brasiliense (oito a sete), sai da lanterna e sobe para a 20.ª posição. Foi a estréia do técnico Carlos Alberto Torres no time de Belém. Além disso, o Atlético Mineiro ganhou do Flamengo por 2 a 1, no Rio de Janeiro. O time mineiro sai da zona de rebaixamento, chegando a 33 pontos, empurrando o Vasco, que tem 32.