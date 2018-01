São Paulo ganha do Botafogo nos pênaltis e é campeão da Copa RS de Futebol Sub-20

O São Paulo confirmou neste domingo o seu ótimo momento nas categorias de base. No campo da PUC-RS, em Porto Alegre, o time paulista se sagrou campeão da Copa RS de Futebol Sub-20 - antigo Campeonato Brasileiro da categoria e torneio de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior - ao bater o Botafogo nos pênaltis por 5 a 3, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Com o título, o São Paulo encerra um ano de ouro para a categoria sub-20, pois é a quinta conquista em 2016 - já faturou a Copa Libertadores, a Copa Ouro, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. E o time que jogou na capital gaúcha nem era o principal da categoria: foi formado por reservas, além de integrantes do sub-19 e três promessas do sub-17: o volante Luan e os atacantes Marquinhos Cipriano e Gabriel Novaes.

Avante meu Tricolooooorrrr ⚪️⚫️ #Sub20 #CopaRS #Fomosprafinal #MadeInCotia Um vídeo publicado por São Paulo FC (@saopaulofc) em Dez 16, 2016 às 5:35 PST

Sob um intenso calor em Porto Alegre, mesmo com a partida disputada no início da noite, o jogo foi equilibrado no tempo normal. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar aos 31 minutos com Cássio, cobrando pênalti. O São Paulo buscou o empate aos 9 da etapa final com Léo Natel, em uma falha do goleiro Diego.

O Botafogo voltou a ficar na frente com Amilcar, aos 25 minutos, mas logo o time tricolor paulista voltou a igualar tudo, com Oliveira. Nos pênaltis, o clube carioca desperdiçou a sua primeira cobrança com Lindenberg, que o goleiro Denis defendeu. Os demais cobradores acertaram todos os chutes e Léo Natel definiu o placar em 5 a 3 para confirmar o título para o São Paulo.