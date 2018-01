São Paulo ganha do Cienciano e se classifica O São Paulo conseguiu a reabilitação na Copa Libertadores ao vencer o Cienciano, do Peru, por 2 a 0 nesta quarta-feira, na casa do adversário. Com isso, além de voltar a vencer, o time brasileiro está classificado no Grupo 1 do torneio, já que está com nove pontos e em segundo lugar (o primeiro é o Chivas com 11). O time peruano, com apenas três pontos e na última posição, está eliminado. As chances de gol da partida foram todas são-paulinas. E o primeiro gol foi questão de tempo, saindo aos 21 minutos, numa falha da defesa, quando Aloísio fez 1 a 0. Mantendo a tranqüilidade, mesmo jogando na altitude - que poderia atrapalhar - conseguiu fazer o segundo aos 42 minutos, quando Mineiro tabelou com Thiago e Aloísio, recebeu na área e tocou na saída do goleiro. No segundo tempo o São Paulo manteve o domínio e obrigou o goleiro Ibañez a fazer pelo menos quatro boas defesas: duas em chutes de Danilo, outras em chutes de Souza e Mineiro. Para ajudar o time tricolor, o Cienciano ainda jogou com um a menos desde os 27 minutos do segundo tempo, quando Ferrari foi expulso. Foi só garantir o placar e esperar o tempo passar. Para garantir a primeira posição, o São Paulo precisará vencer o Caracas, dia 20, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e o torcer para que o Chivas, que recebe o Cienciano, perca.